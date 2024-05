Landini, Europa recuperi dimensione per affermare la pace

Un'Europa che "recuperi una dimensione per riaffermare la pace" e che "fermi le minacce dell'estrema destra" è quella invocata dal segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini. Lo ha fatto a Perugia durante una iniziativa pubblica per parlare della connessione tra Europa e lavoro, a margine del suo intervento.

Incontrando i giornalisti, Landini ha affermato che il sindacato "è contrario all'aumento delle spese sulle armi".

"Oggi non è il momento di spendere per le armi - ha sottolineato - ma di costruire la pace e di investire sulla sicurezza, sulla qualità del lavoro e sulla giustizia sociale e pensiamo, insieme a tutto il sindacato europeo, che sia importante anche combattere e fermare le minacce dell'estrema destra che stanno mettendo in discussione la stessa democrazia e i diritti fondamentali delle persone".



