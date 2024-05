Ferrovie, 'rispetto tempi' per lavori tra Terni e Foligno

Procedono, "nel rispetto dei tempi previsti dal piano", i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Terni e Foligno e di messa in sicurezza del tratto della gola della Val Serra più volte interessato da fenomeni franosi.

Lo annunciano Trenitalia e Rete ferroviaria italiana in un comunicato.

In seguito a diversi tavoli tecnici voluti da Regione Umbria e Coordinamento pendolarii, con la partecipazione delle due aziende del trasporto, e alle segnalazioni di alcuni pendolari, sono stati apportati miglioramenti ai collegamenti bus nella tratta Spoleto - Foligno e - si legge ancora nella nota - modificati alcuni orari di partenza dei treni dalla stazione di Terni. In queste settimane ci sono state diverse rimodulazioni del servizio proprio a mitigare le problematiche emerse durante l'interruzione.

Sulla tratta Foligno - Terni 33 corse di treno feriali sono sostituite da circa 40 collegamenti autobus (operati con una novantina di mezzi). Il trasbordo nelle stazioni di scambio viene garantito da oltre 30 risorse tra stazione e control room.

Sulla tratta Terni - Orte è prevista una riduzione da due a un binario, senza possibilità di incrocio. In accordo con Regione e Coordinamento dei comitati pendolari umbri, è stato esclusa da subito l'opzione di spostare il 50% dei viaggiatori del bacino della bassa Umbria e del reatino su servizi bus nella tratta Terni - Orte sia per i maggiori tempi di viaggio sia per la necessità di un ulteriore trasbordo. Un treno percorre la tratta in 22 minuti un bus in 45-60 a seconda del numero delle fermate intermedie, cui bisognerebbe aggiungere un tempo di trasbordo di cinue-dieci minuti.

Da lunedì 20 maggio, verrà confermato il servizio fatto in gestione operativa dal 15 maggio: le partenze del mattino per Roma da Terni sono alle 5.30, 6.26, 6.57 (treno blues non ferma ad Orte) supportato alle 6.55 da bus per i viaggiatori diretti a Orte (Terni - Narni - Orte arrivo 7.45), alle 7.41, alle 8.24 (nuovo treno programmato per il periodo dell'interruzione).

Il nuovo orario di partenza del treno delle 6.26 con arrivo a Narni alle 6.33, a Orte alle 6.45 a Roma Tiburtina alle 7.23 e a Roma Termini alle 7.35 si propone di raccogliere le esigenze di mobilità di coloro che partivano alle 6.48 (22 minuti dopo) con il RV4565 e giungevano a Roma Termini alle 8.00. Secondo le Ferrovie questa soluzione comporta la limitazione ad Orte del primo treno da Roma - attualmente 15 viaggiatori - che viene sostituito con bus da Orte (6.40) a Terni (7.20), Spoleto (8.05) e Foligno (8.37).

I servizi invece da Foligno a Firenze o per Roma via Terontola - si legge ancora nella nota - non prevedono tratte in bus perché non interessati da lavori all'infrastruttura. Agli abbonati è stato concesso di viaggiare via Terontola in direzione Orte, Roma o Terni con il medesimo abbonamento senza maggiorazioni per il percorso più lungo.

I lavori (20 milioni di euro di investimento) vedono coinvolte circa 120 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici. Verrà realizzata una galleria artificiale paramassi di 400 metri e attività necessarie al completamento del raddoppio di binario tra Campello e Spoleto.

I benefici attesi per gli umbri e non solo, sono definiti significativi sia in termini di regolarità del servizio sia di programmazione dello stesso, potendo contare sia sull'innalzamento della velocità della linea, sin dalla fine dei lavori, che sulla possibilità di eliminare i tempi tecnici di incroci e precedenze sul nuovo tratto raddoppiato a seguito della sua attivazione.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione infomobilità, alla pagina lavori e modifiche al servizio) e tramite smart caring su app di Trenitalia. Gli addetti all'assistenza e alla biglietteria forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario ed a bordo dei treni umbri.



