'Destinazione Umbria', attività ed iniziative nei musei

Attraverso un calendario "variegato" per valorizzare ogni forma d'arte, partendo dal patrimonio diffuso nel territorio umbro, sono in arrivo attività ed iniziative che animeranno la Galleria Nazionale dell'Umbria e gli altri 13 Musei statali umbri dalla primavera alla fine dell'anno. Con la novità del biglietto unico che in forma sperimentale prenderà il via dal 15 giugno al 7 ottobre per rafforzare sempre più l'idea del circuito museale.

A presentare la stagione "Destinazione Umbria" con mostre, eventi, incontri e spettacoli è stato Costantino D'Orazio, direttore dei Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria, tra capolavori, fotografia, arte contemporanea e performance per fare sistema anche con le più prestigiose realtà culturali dell'Umbria.

Una stagione "varia" l'ha definita D'Orazio, "per passare anche dall'antico al moderno fino al contemporaneo, per valorizzare il territorio e il suo patrimonio e per promuovere i musei nazionali, intesi come caleidoscopi dinamici, capaci di intercettare fasce di pubblico diverse".

L'obiettivo, secondo il direttore dei musei umbri, è quindi quello "di avviarsi verso la creazione di un sistema culturale in cui collaborano gli enti nazionali, quelli regionali e le realtà locali, in una sinergia, sia orizzontale, quindi territoriale, sia verticale, di interferenza tra le arti".

Per rimarcare ancora di più questa sinergia, durante la presentazione del programma culturale è stato anche annunciato il biglietto unico: "Abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di sperimentare al costo basso di 15 euro, 10 euro per il ridotto, un biglietto che possa permettere a chiunque di visitare tutti i nostri 14 musei avendo a disposizione quasi tre mesi per farlo". La speranza per D'Orazio è che questa sperimentazione diventi poi strutturale nei mesi successivi.

Sul fronte mostre, tra la valorizzazione del patrimonio storico dei musei nazionali e gli interventi di arte contemporanea, una particolare attenzione sarà riservata alla fotografia. Dal 29 maggio alla Galleria Nazionale aprirà la rassegna "Camera Oscura" con le mostre fotografiche, a cura di Alessandra Mauro, che si svolgeranno a cadenza semestrale all'interno dello spazio già chiamato "Exhibition box" una sorta di scrigno in cui saranno presentati i lavori di alcuni tra i maggiori fotografi del nostro tempo. A dare il via alla rassegna sarà un omaggio al territorio con "Umbria, una storia d'amore.

Fulvio Roiter" (29 maggio - 13 ottobre); in autunno sarà la volta di "Robert Doisneau tout court" (26 ottobre - 20 marzo 2025).

"La sottile linea d'Umbria" è invece il titolo della rassegna d'arte contemporanea diffusa sul territorio. Dal 15 giugno al 7 ottobre i quattordici luoghi della cultura statali dell'Umbria saranno così i protagonisti e per la prima volta collaboreranno gli istituti nazionali con dieci musei inseriti nel circuito regionale e altre realtà umbre di grande prestigio.

Le mostre estive alla Galleria Nazionale saranno inoltre inaugurate con "Klimt, Le tre età" (29 giugno - 15 settembre), che presenta il dipinto del maestro austriaco proveniente dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Sarà la prima di un ciclo intitolato "Un capolavoro a Perugia", nel quale un'opera fondamentale nel percorso di un celebre artista viene presentata in un allestimento appositamente studiato dalla Galleria umbra e accompagnata da una selezione di opere di altri artisti del medesimo periodo per approfondire l'epoca e i temi affrontati.

Spazio poi all'arte moderna per le mostre d'autunno alla Galleria nazionale. "Non tutto è oro…" (12 ottobre - 19 gennaio 2025) arricchirà la Sala Podiani con alcuni dei capolavori dorati della Galleria in dialogo con opere di grandi maestri dell'arte contemporanea: anticipata da un'anteprima attualmente in corso a Venezia alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, la mostra presso il museo perugino inaugura le iniziative dedicate all'arte moderna che animeranno le stagioni autunnali.

Numerosi, infine, gli appuntamenti in programma. Il 6 e 7 giugno la mostra "L'Enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro" - giunta a oltre 25.000 visitatori in soli due mesi di apertura - sarà protagonista di un convegno dal titolo "L'Umbria del Duecento come crocevia di culture", che si svolgerà tra la Galleria Nazionale dell'Umbria e il Sacro Convento di Assisi.

Il museo perugino continuerà poi le collaborazioni storiche con alcune manifestazioni musicali: L'Umbria che Spacca, grazie alla rassegna "La Galleria che spacca", Umbria Jazz, Sagra Musicale Umbra. Oltre alla musica ci sarà la novità della danza grazie ad Umbria Danza Festival.



