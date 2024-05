Caponi, abbiamo un peso nel dibattito politico elettorale

"I primi sondaggi e le previsioni dei commentatori, pur con tutto il beneficio di inventario e le cautele con le quali vanno presi, testimoniano" che il candidato a sindaco di Perugia Leonardo Caponi e la sua lista "Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo" "non soltanto 'esistono', ma vantano un peso nel dibattito politico elettorale e potrebbero avere un ruolo importante anche sull'esito finale del voto": lo sottolinea in una sua nota lo stesso candidato.

"E' una smentita - prosegue Caponi - per chi ha voluto definire il nostro come un voto 'inutile' o vuole rappresentarlo come tale. Siamo un'alternativa ad un sistema politico nel quale, anche a Perugia le differenze programmatiche sostanziali sono appannate e sfumate. In un certo senso siamo anche noi una forza 'antisistema', ma non nel senso di chi vuole sfasciare tutto per lasciare tutto come prima, ma di chi vuole incanalare l'insoddisfazione popolare e pubblica verso l'obiettivo costruttivo di un cambiamento reale".

"Credo che gli elettori - prosegue il candidato a sindaco - abbiano avuto e avranno modo di apprezzare la nettezza inequivoca delle nostre posizioni e proposte. Siamo gli unici che parlano di guerra e chiedono la fine della fornitura di armi all'Ucraina, trattativa subito e l'uscita dell' Italia dalla Nato, oltre alla soluzione della tragedia palestinese, portando come capolista un medico palestinese. Siamo per fare lo stadio nuovo, ma contro il progetto di Arena Curi, contro il raddoppio di Collestrada e contro il Nodino che, allo stato attuale, non servirebbe a nulla. Siamo per un nuovo modello di sviluppo che preveda una reindustrializzazione di qualità nella filiera delle imprese ad alta tecnologia e il sostegno all'artigianato e alla piccola impresa. Per ripopolare il centro storico abbiamo proposto di fare, nelle vecchie carceri, al posto della cittadella giudiziaria, appartamenti a canone sociale per giovani coppie. Siamo gli unici che si pongono il problema delle risorse e del loro reperimento per non fare oggi promesse da marinaio".

