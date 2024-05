Prisco, chi tocca un poliziotto tocca lo Stato

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ritiene "urgente arrivare a un cambio culturale perché mi pare che ci sia l'attitudine a mettere in discussione il lavoro e la professionalità delle forze di polizia, unico comun denominatore, mettere sullo stesso piano chi commette il reato e chi, in strada, il reato lo reprime". "Noi - afferma in una nota - questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo: per questo serve ribadire che chi tocca un poliziotto tocca lo Stato, tocca l'Italia. E lo Stato è al servizio di chi ogni giorno è a disposizione dei cittadini per assicurare una convivenza civile". Prisco è intervenuto al convegno del sindacato di polizia Coisp "Le sfide per un Paese sicuro" in corso a Roma.



