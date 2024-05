Mancini annuncia confronto con Coletto su affetti celiachia

"In Umbria le persone affette da celiachia, secondo la Relazione al Parlamento 2020 pubblicata dal Ministero della Salute, sono all'incirca 3.821 e da un'interlocuzione con i soggetti portatori d'interesse è emerso che nella nostra regione ad oggi, al fine di ottenere il rimborso dei prodotti specifici per celiaci, sarebbe necessario, in alcuni casi, togliere le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni, utili alla compilazione dei moduli, ma ciò determinerebbe una compromissione dell'integrità delle confezioni di alcuni prodotti senza glutine, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare dei consumatori": a dirlo il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini. "Ho già avviato un confronto sul tema con l'assessore Regionale alla Sanità Luca Coletto - annuncia -, che si è detto disponibile a individuare soluzioni che possano ovviare a questa problematica.

Il prossimo 28 maggio in Aula tratteremo la mia interrogazione a riguardo e sarà un'occasione per fare il punto e valutare insieme le diverse opportunità per andare incontro sia alle esigenze dei consumatori, che a quelle delle aziende che operano nel settore della distribuzione. La Lega è sempre attenta alle necessità dei cittadini, soprattutto di coloro che convivono anche con una malattia - conclude Mancini - sono certo che questa mia interrogazione agevolerà la risoluzione di problemi meramente burocratici che non hanno nulla a che vedere con la gestione sanitaria egregiamente svolta".



