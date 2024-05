Lega, per Perugia donne e uomini che conoscono il territorio

E' "una squadra di donne e uomini che vivono e conoscono il territorio, capaci di valorizzarne al meglio le potenzialità e intervenire sulle criticità" la lista della Lega Perugia a sostegno della candidata a sindaca di centrodestra Margherita Scoccia. Lo ha sottolineato il segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti in occasione della presentazione ufficiale.

Tra i nomi della lista della Lega per le comunali, l'assessore Luca Merli e i consiglieri Luca Valigi e Lorenzo Mattioni, che hanno illustrato l'attività svolta nei cinque anni di mandato.

"La nostra lista - ha detto Marchetti - è fatta di professionisti che provengono da diversi settori e che sono pronti a mettere la loro capacità ed esperienza al servizio della comunità. L'obiettivo era avere una squadra competitiva, che riuscisse a dare voce alle tante anime della città e, con grande orgoglio, posso dire che ce l'abbiamo fatta".

"È un periodo nel quale dobbiamo impegnarci tutti insieme - ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei -, con grande spirito di squadra, ricorrendo alle migliori risorse umane a disposizione. Il recente periodo storico che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, è complesso e va governato con capacità, professionalità, esperienza ed equilibrio: doti che non tutti posseggono, ma che sono ben presenti negli esponenti della coalizione di centrodestra che a Perugia appoggiano la candidatura a sindaco di Margherita Scoccia".

"Non c'è - ha rilevato Scoccia - una donna sola al comando: ci sono persone che si stanno impegnando, che ci stanno mettendo la faccia, persone che lo hanno già fatto in questi anni e che ringrazio per il supporto che hanno avuto".



