Dalla Regione borse studio per studenti primarie e secondarie

A partire dalle 12 del 13 maggio e fino alle 12 del 10 giugno, collegandosi alla piattaforma Https://puntozero.elixforms.it, è possibile presentare le domanda per ottenere le borse di studio per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in Umbria: lo comunica l'assessore all'Istruzione della Regione Umbria Paola Agabiti. Informando che sono finanziate con 5 milioni 820 mila euro provenienti dal PR Umbria Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

L'entità delle borse di studio - spiega la Regione in un comunicato - è pari a 150 euro, per gli studenti delle scuole primarie, a 250 per quelli delle scuole secondarie di primo grado e a 400 euro per quelli delle scuole secondarie di secondo grado.

Beneficiari saranno gli studenti il cui nucleo familiare attesti un Isee, anche corrente, valido e regolare fino ad un importo di 25 mila euro e che abbiano una frequenza, dall'inizio dell'anno scolastico al 29 febbraio, di almeno il 50 per cento dell'attività didattica complessiva (in presenza o a distanza) prevista dal calendario 2023-2024.

Potranno presentare domanda gli studenti maggiorenni o, nel caso di minori, chi ne esercita la potestà genitoriale.



