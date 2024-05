Bettarelli, i problemi comparto agricolo non in vacanza

"La Giunta regionale non può fingere che i problemi del comparto agricolo siano andati in vacanza. La risoluzione che l'Assemblea legislativa ha approvato all'inizio di marzo, discussa per settimane e poi condivisa, imponeva precisi quanto numerosi impegni ed è tempo di mettere nero su bianco quali di essi hanno effettivamente trovato concreta attuazione": il consigliere regionale del Partito democratico Michele Bettarelli anticipa così le richieste che ha affidato ad una interrogazione rivolta all'Esecutivo. Nella quale evidenzia che "delle molte ed urgenti misure che il Consiglio regionale ha chiesto alla Giunta di mettere in campo non si vedono tracce evidenti. È possibile che siano stati posti i semi affinché esse possano germinare, ma al momento sembrano regnare silenzio e immobilismo, quasi ad attendere che l'estate giunga a silenziare le giuste richieste degli agricoltori".

"Quanto richiesto da tutti i consiglieri regionali in marzo - rimarca Bettarelli - doveva servire da supporto all'annata agricola in corso e non a quella del prossimo anno. Le produzioni in corso e quelle prossime dovevano essere agevolate da quegli interventi ma tutto ciò non sembra sia avvenuto. Non vorrei dover credere che l'unica campagna di cui la Giunta Tesei si sta prendendo cura sia quella elettorale".



