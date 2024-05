Alfiere a nove anni, grazie presidente Mattarella

"Grazie presidente, non me lo aspettavo". Sebastiano Guazzeroni, il bimbo di 9 anni di Paciano, lo ha detto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al momento di ricevere il titolo di Alfiere della Repubblica. Riconoscimento che è arrivato dopo che un anno fa, salvò il papà Paolo, colto da malore durante una passeggiata nei boschi a ridosso del borgo umbro.

"È stata una cerimonia bellissima ed emozionante" ha raccontato il padre all'ANSA."Sentire il nome di mio figlio risuonare nelle stanze del Quirinale è stato incredibile" ha aggiunto. "Sebastiano, come è nella sua natura - ha ricordato il padre -, era emozionato ma al tempo stesso sereno e tranquillo.

Era il più piccolo degli Alfieri e durante la cerimonia si trovava vicino al presidente, che nelle foto gli ha messo una mano sulla spalla".



