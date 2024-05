Parte la 'campagna di restituzione' di Vittoria Ferdinandi

Parte da Prepo, "Tutti i territori in una sola città" la campagna in 13 tappe, pensata per favorire condivisione e la conoscenza delle linee programmatiche elaborate dalla coalizione "Alleanza per la Vittoria" in vista delle elezioni comunali di Perugia. "Dopo avere ascoltato e attraversato i 52 quartieri, è il momento di restituire quanto raccolto e sintetizzato nel nostro programma" spiega Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di centrosinistra e civici.

"Saranno giornate di gioia e politica - sottolinea ancora - durante le quali presenteremo e spiegheremo, uno per uno, i punti programmatici di 'Vince Perugia'. E lo faremo tornando in tutte le ex 13 circoscrizioni della città".

"Il coinvolgimento attivo delle cittadine e dei cittadini - sostiene Ferdinandi in una nota - rappresenta il vero motore del nostro progetto politico, e da qui intendiamo ripartire per costruire una Perugia migliore. Il primo appuntamento è fissato al Circolo Arci di Prepo, con 'Una nuova idea di città': parleremo di urbanistica, di stop al consumo di suolo, di rigenerazione urbana e della necessità di pianificare una progettazione partecipata con i cittadini e le associazioni per ridefinire i contorni di una città a misura di persona.

Proseguiremo con il tema dei saperi, in programma venerdì 17 alle ore 19 presso l'Area dello Zodiaco di San Sisto, poi sabato 18, sempre alle 19, sulle politiche sociali con un incontro al Cva area verde di Montelaguardia. L'ultimo dei primi quattro incontri già in programma - conclude - avrà luogo domenica 19 maggio a Ripa dove spiegheremo le nostre proposte sui temi centrali del lavoro e dello sviluppo".

Domenica 12 maggio, inoltre, è previsto il secondo appuntamento del format "Una voce in comune". Dopo il successo del talk che due settimane fa ha visto protagonisti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e Vittoria Ferdinandi, un nuovo confronto se terrà alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, presso i locali del comitato elettorale, in via strada Trasimeno Ovest, dalle 17.



