Lollobrigida, 'non ho sospetti su tempi indagine' Toti

Ha sottolineato di "non avere sospetti" per i tempi in cui è emersa l'inchiesta genovese che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il ministro Francesco Lollobrigida. "Ma la fotografia che faccio è che un'indagine di quattro anni e mezzo si chiude proprio a venti giorni dalle elezioni" ha aggiunto. Lo ha detto a margine dell'inaugurazione del Caccia village in corso a Bastia Umbra. "Ho sempre fiducia nella magistratura - ha detto Lollobrigida - e spero che faccia sempre quello che deve fare, in modo corretto e cioè nel rispetto della Costituzione".



