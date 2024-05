Scoccia, avanti su valorizzazione patrimonio storico

"Con il finanziamento di due milioni di euro appena stanziato dal Ministero della Cultura per il riallestimento completo degli spazi del museo archeologico nazionale dell'Umbria di Perugia portiamo avanti l'opera di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale": a dirlo è Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per centrodestra e civici. "Il museo archeologico nazionale dell'Umbria - sostiene in una nota - rappresenta un'eccellenza che grazie a questi nuovi lavori potrà crescere ancora e contribuire ad aumentare l'attrattività turistica della nostra città. Le istituzioni, tutte, dal Comune al Ministero, in questi anni hanno portato avanti progetti importanti di riqualificazione dei contenitori culturali di Perugia, un lavoro che proseguirà nell'ottica di creare nuove ed ulteriori occasioni di sviluppo socio economico".



