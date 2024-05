Arvedi Ast punta su preparazione e formazione

La competitività passa anche per la formazione e la preparazione dei propri collaboratori e in Arvedi Ast "competenze e leadership non si acquisiscono soltanto sul campo ma anche in aula". E' con questo approccio che l'azienda investe costantemente su Ast academy il training center interno che offre aggiornamento continuo e nuove skills professionali ai propri dipendenti.

Per essere sempre più preparati a fronteggiare il mercato e a coglierne rischi ed opportunità, recentemente è stata potenziata in Arvedi Ast - è detto in una sua nota - la struttura commerciale con l'inserimento di ulteriori risorse professionali da destinare alle nuove linee di business.

"L'obiettivo, in questa delicata fase del mercato - si legge ancora nel comunicato -, è di allineare le produzioni alle esigenze della domanda garantendo al cliente un servizio orientato all'eccellenza. Competenza, conoscenza del prodotto e dello scenario, ascolto del cliente e dei suoi bisogni, sviluppo della qualità per prodotti sempre più sostenibili: sono queste le parole chiave della nuova forza commerciale dell'azienda".

Per consentire ai collaboratori di affinare le tecniche e di cogliere queste esigenze, è stata avviata in questi giorni una nuova sessione di training dedicata all'inox che fornisce alla rete commerciale informazioni strategiche utili per presentare e posizionare i prodotti sul mercato. Caratteristiche dei materiali, applicazioni, finiture, durabilità, estetica e soluzioni tailor made da costruire insieme al cliente.

Informazioni ritenute preziose non solo per la rete vendite ma anche per il resto delle professionalità presenti in azienda, tanto che ai vari moduli tematici partecipano diverse figure: dal personale della rete vendita-commerciale ai tecnici dei reparti produttivi fino ai colleghi dell'area acquisti, con cui quotidianamente il personale del commerciale si interfaccia, con l'obiettivo di fare sistema.

Anche il corpo docente è in house: a testimonianza degli elevati standard di preparazione presenti in Ast - conclude la nota -, sia a livello di maestranze tecniche che di know how professionale in ambito strategico.



