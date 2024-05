Tesei, da UJ un uso consapevole e virtuoso dei fondi pubblici

"Il 2023, anno in cui si è celebrata la 50/a edizione della manifestazione, Umbria Jazz è riuscita a battere tutti i record di pubblico e di gradimento ed al tempo stesso è riuscita ad avere una gestione ottimale dei conti, con un ulteriore bilancio in attivo, dimostrazione di un uso consapevole e virtuoso dei fondi pubblici conferiti alla Fondazione": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Anche il 2024 - ha aggiunto Tesei - continuerà su questa linea d'azione, con numeri che già sono significativi per quel che concerne le vendite e gli sponsor e con una gestione economica attenta della contribuzione dei soci".



