La Fondazione Umbria Jazz in attivo di 135mila euro

Si è svolta oggi 9 maggio l'assemblea dei soci della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, che ha certificato per il 2023 un bilancio in attivo di circa 135mila euro.

"Si tratta - sottolinea una sua nota - di un risultato eccellente che dimostra come la Fondazione UJ abbia ben gestito i fondi, pubblici e privati, a sua disposizione". In quest'ottica si appresta a proseguire "con ottimi presupposti" il suo cammino con l'edizione estiva del 2024, in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio, che svelerà il suo intero cartellone il prossimo 23 maggio.

"Posso affermare con decisione e senza riserva alcuna che stiamo lavorando bene ed i risultati concreti del nostro lavoro sono sotto gli occhi di tutti": queste le parole del presidente della Fondazione, Gian Luca Laurenzi, che ha sottolineato come "il merito di questo ottimo risultato vada equamente suddiviso tra tutte le componenti della Fondazione Umbria Jazz: soci, consiglio d'amministrazione, dipendenti e collaboratori, collegio sindacale".

"Colgo l'occasione - ha concluso il presidente Laurenzi - per fare le congratulazioni e augurare buon lavoro al nuovo presidente della Fondazione Perugia Alcide Casini".



