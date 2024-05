Un milione di euro per riconversione dei vigneti in Umbria

Con la Dgr numero 404 del 2 maggio 2024 è ripartita in Umbria la Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025 Ocm vino, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli regionali attraverso la riqualificazione delle produzioni di vini a denominazione di origine protetta (Dop e Igp). Lo ha reso noto la Regione, specificando che la dotazione finanziaria disponibile è pari a un milione di euro e, tenendo conto del trend di concessioni registrato negli anni scorsi, potrà permettere il finanziamento della totalità delle richieste che perverranno dal territorio.

Gli interventi ammissibili al finanziamento - si legge in una nota di Palazzo Donini - sono quelli fatti da imprenditori agricoli singoli e associati che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, volti al miglioramento della qualità delle produzioni, alla valorizzazione della tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico e commerciale e al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Rispetto alle disposizioni relative alle annualità precedenti, la novità principale, peraltro proposta in sede tecnica dalla Regione Umbria, è rappresentata dal fatto che il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, sarà erogato sulla base delle tabelle standard e dei costi unitari, "in un'ottica di semplificazione con evidenti ricadute anche sull'efficienza ed efficacia dell'intervento".

Alla pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell'Agea, che è organismo pagatore, farà seguito l'emanazione del relativo bando per la presentazione delle domande di sostegno.



