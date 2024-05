Ferdinandi, Afas sia sempre più centrale per la sanità

Per la candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici Vittoria Ferdinandi "Afas, unica azienda municipalizzata a capitale interamente detenuto dal Comune di Perugia, dovrà assumere sempre più un ruolo centrale all'interno di un processo di riorganizzazione della sanità in chiave territoriale". E' quanto dichiara in una nota a margine di un incontro avuto con una delegazione di lavoratori del comparto, alla presenza del consigliere comunale Francesco Zuccherini.

"L'intero sistema, sia pubblico che privato delle farmacie - sostiene Ferdinandi - fatto di una rete di presidi sanitari territoriali di primaria importanza per i cittadini, specie nelle aree più periferiche, rappresenta un patrimonio imprescindibile di competenze, professionalità e di cura a vantaggio dell'intero sistema sanitario. L'obiettivo è di portare le farmacie comunali a diventare delle vere e proprie case della prevenzione, della salute e dell'ascolto.

Per noi Afas è una risorsa che va preservata e valorizzata all'interno del sistema pubblico e per farlo ha bisogno di una gestione corretta, trasparente ed efficiente anche sotto il profilo finanziario: cosa che negli ultimi anni non è sempre accaduta. Pensiamo ad una sistema potenziato di farmacie comunali che possa andare incontro ad una trasformazione positiva secondo le linee guida contenute nel nuovo Dl Pnrr-semplificazione, affinché possano erogare nuovi servizi ai cittadini e valorizzare maggiormente il personale impiegato".

"Le farmacie - conclude Ferdinandi - sono pilastri essenziali per la salute pubblica e la sicurezza sanitaria della nostra comunità e il loro potenziamento è un passo fondamentale per garantire un servizio sanitario accessibile ed efficiente per i cittadini".



