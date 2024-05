Legale Falcinelli,'dopo misura alternativa vicenda chiusa'

Matteo Falcinelli, il giovane di Spoleto arrestato negli Usa con modalità violente, sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere, il parallelo della messa in prova in Italia. Lo ha confermato all'ANSA il legale italiano che assiste la famiglia, l'avvocato Francesco Maresca, aggiungendo che "al termine di questo periodo, dal punto di vista giudiziario per lui questa vicenda si chiude". Il venticinquenne era stato arrestato, e sottoposto a processo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all'arresto e violazione di domicilio. Il giovane si trova da tre anni negli Usa per motivi di studio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA