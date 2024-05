Dati positivi per l'Istituto Clinico Tiberino

L'assemblea degli azionisti dell'Istituto Clinico Tiberino Spa ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. L'Istituto ha chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato di 10.686.940 euro e un valore totale della produzione di 11.069.751 euro evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione dei ricavi positiva di 1.780.768 euro. I costi totali di produzione sostenuti per 8.394.284 euro evidenziano una riduzione rispetto a quanto sostenuto nell'esercizio precedente per 1.300.601,00 euro. I debiti totali ereditati ammontano ancora a 4.134.333 euro, evidenziando, però, una riduzione sostanziale rispetto a quanto sostenuto nell'esercizio 2021 dal precedente governo societario per 6.538.802 euro.

L'utile di esercizio, al netto delle imposte, rappresenta un risultato positivo di 2.336.057 euro. Nel 2022 il corrispondente valore era stato rappresentato da una perdita di 475.355 euro, mentre nel 2021 da una perdita di 1.581.093 euro. Nonostante il positivo consolidamento delle prospettive economiche della società, l'assemblea degli azionisti ha scelto di non deliberare la distribuzione dei dividendi in linea con la proposta del consiglio di amministrazione e dare seguito con prudenza al piano di risanamento e sviluppo iniziato solamente da un anno, anche in virtù della pesante situazione debitoria ereditata dalla precedente gestione societaria. Le valutazioni in merito alla possibilità di erogazione dei dividendi saranno affrontate in seguito ai risultati che il consiglio di amministrazione presenterà dopo il primo semestre 2024.

Il piano di sviluppo aziendale prevede nel 2024, ulteriori importanti investimenti per interventi di riqualificazione, ampliamento e miglioramenti strutturali per circa 2.000.000 di euro. In particolare: ampliamento e realizzazione ex novo di ulteriori otto posti letto per l'attività di riabilitazione ; lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'area dedicata alla tecnologia robotica; ristrutturazione degli spogliatoi dei dipendenti; ristrutturazione delle palestre riabilitative; ristrutturazione della piscina per idrokinesiterapia.

La copertura finanziaria di questi investimenti sarà per 50% con mezzi propri e 50% con finanziamento in cinque anni. Un obiettivo importante del 2024 è rappresentato dal consolidamento del ruolo dell'Istituto Clinico Tiberino come polo di eccellenza nel settore della riabilitazione a livello nazionale continuando a garantire servizi di elevata qualità sia ai pazienti umbri, che ai pazienti che provengono dalle altre regioni italiane.





