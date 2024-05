Simona Meloni chiede l'istituzione di un salario minimo

"Con meno di 9 euro l'ora non è lavoro, è schiavitù. Per questo ho depositato una mozione che chiede l'istituzione di un salario minimo di nove euro l'ora per i contratti di appalto, servizi e forniture nelle concessioni della Regione": ad annunciarlo è la capogruppo del Pd in Assemblea legislativa Simona Meloni. La quale annuncia di avere chiesto "ai Comuni del territorio di approvare la stessa mozione, come un gesto di civiltà".

"Dopo un confronto con il sindaco Nardella - ha spiegato Simona Meloni -, ho redatto una mozione per proporre che il salario minimo possa essere un requisito per gli appalti inerenti la Regione, sulla scorta di quanto già fatto a Firenze e in altre Regioni. La mozione propone che la Regione, come ente appaltatore richieda tutele più solide per i lavoratori coinvolti nelle gare d'appalto, conformemente alla direttiva comunitaria Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022, al fine di prevenire incidenti sul lavoro e garantire diritti e una retribuzione minima di nove euro l'ora. Questo impegno mira a migliorare le condizioni lavorative e ad applicare l'articolo 1 della Costituzione italiana.

La mozione prevede anche incontri tra la Regione e le organizzazioni sindacali per discutere su come garantire che tutti i contratti in essere prevedano una retribuzione minima di nove euro l'ora per i lavoratori nell'Amministrazione regionale.

Ritengo indispensabile rafforzare l'importanza della contrattazione collettiva di settore e dare nuovo impulso alle misure di tutela dei lavoratori e della loro retribuzione, in particolare negli appalti pubblici. Il Comune di Firenze è stato il primo ad aver introdotto il principio del salario minimo di 9 euro l'ora come criterio obbligatorio per qualunque appalto di opere o servizi, e numerosi altri comuni italiani stanno andando in questa direzione. Anche il Consiglio regionale del Lazio ha approvato nei giorni scorsi all'unanimità una mozione con la quale si prevede il salario minimo di nove euro l'ora nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni regionali. Le Regioni sono stazioni appaltanti: garantire, a partire dalla propria sfera di competenza, le condizioni in grado di eliminare ogni possibilità di sfruttamento e di povertà salariale è un dovere. Ho invitato però a fare la stessa cosa tutti i capigruppo del Pd dell'Umbria - conclude Meloni -, per fare insieme questa battaglia di civiltà e modernità".



