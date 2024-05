Peppucci, grande orgoglio per essere seconda lista europee

Per l'europarlamentare Francesca Peppucci "è motivo di grande orgoglio" vedere il suo nome "secondo in lista dietro a quello del segretario di Forza Italia Antonio Tajani nella candidatura per la circoscrizione Italia Centrale (Lazio, Toscana, Umbria, Marche)". "Scrivere il mio nome insieme a quello di Tajani, già Commissario europeo, vice Presidente della Commissione europea e presidente del Parlamento europeo, rappresenta un grande onore" afferma in una nota. "Per questo, il mio impegno sarà massimo affinché Forza Italia continui ad essere punto di riferimento dell'Italia in Europa" conclude Peppucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA