Quattro rapine in tre mesi, un arresto della polizia

E' stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, un cittadino nigeriano di 36 anni, ritenuto responsabile di quattro rapine - di cui tre in concorso con un'altra persona al momento indagata - commesse nel capoluogo umbro con l'aggravante dell'uso di una pistola negli ultimi tre mesi ai danni di cinque persone.

Nel primo episodio, avvenuto lo scorso 17 gennaio nel parcheggio di un esercizio commerciale, l'uomo avrebbe avvicinato la vittima per chiederle del denaro e, al suo rifiuto, per rubarle la borsa, le ha puntato una pistola al volto premendo più volte - a vuoto - il grilletto, prima di fuggire con un complice.

Nella stessa serata, il 36enne - sempre secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della questura, con il coordinamento della Procura di Perugia - in un altro esercizio commerciale, dopo aver minacciato il dipendente con la pistola, si sarebbe impossessato di oltre mille euro in contanti e di un cellulare.

Un terzo episodio contestato all'uomo è avvenuto lo scorso 5 febbraio nei pressi del parco Lacugnano dove con un complice, dopo aver avvicinato una coppia che si trovava in sosta a bordo di un'auto, avrebbe fatto irruzione all'interno dell'abitacolo, minacciando le due vittime con un pezzo di vetro, prima di derubarle di 45 euro.

Infine, l'ultimo episodio contestato, avvenuto lo scorso 12 marzo, è una rapina ad una donna anziana, che era stata derubata della borsa ed era anche caduta a terra riportando lievi lesioni.

Il personale della squadra mobile ha rintracciato l'uomo a Gubbio. Lo stesso è stato poi accompagnato al carcere di Capanne.



