Lollobrigida, settore vitivinicolo è cruciale per l'Italia

"Il settore vitivinicolo riveste un'importanza cruciale per l'Italia in termini economici, ma anche culturali e sociali. I nostri vini sono, infatti, espressione di biodiversità, di lavoro, di passione, ma anche di storia, identità e tradizioni": a sottolinearlo è stato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in una lettera agli organizzatori di Only wine festival, inaugurato a Città di Castello. Testo letto in occasione del taglio del nastro.

Il ministro ha sottolineato "con orgoglio" il patrocinio dato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a questa iniziativa. "Che è rilevante - ha evidenziato - per il mondo del vino, per il nostro territorio e per l'immagine della nostra Nazione. Eventi come l'Only Wine sono fondamentali per far conoscere i nostri prodotti, ma anche per promuovere l'insieme di valori che rappresentano e che dobbiamo tutelare".

"Il Governo Meloni ha rimesso al centro chi lavora con passione nel settore" ha rilevato ancora Lollobrigida. "Fin dall'inizio - ha aggiunto -, abbiamo contrastato narrazioni distorte e politiche miopi che rischiano di danneggiare un comparto simbolo del Made in Italy. La nostra azione è mirata a proteggere e valorizzare queste produzioni, che per l'Italia rappresentano un asset strategico. Come ho già avuto modo di affermare, la cosa migliore è bere con moderazione, vini di qualità e al prezzo giusto, dando valore all'intera filiera. Un elemento essenziale che tengo a evidenziare è l'importanza del lavoro di squadra, dentro e fuori i confini nazionali, e della sinergia sui territori, per difendere i nostri prodotti e promuoverne la conoscenza e la riconoscibilità. Per questo ringrazio il Comune di Città di Castello, la Regione Umbria e il Gal Alta Umbria, i nostri produttori, i vignaioli delle altre Nazioni che quest'anno partecipano alla manifestazione, i consorzi, i sommelier, tutti i professionisti e gli esperti che, insieme agli appassionati, animeranno le giornate dell'Only wine festival. Vi ringrazio - ha concluso il ministro - per il vostro impegno e per la passione che mettete ogni giorno in questo settore".



