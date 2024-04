Tesei, dall'Umbria appello al mondo per attivare la diplomazia

"Non ci sono bombe intelligenti, la guerra va condannata sempre e ovunque": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Umbertide per le celebrazioni del 25 aprile.

"L'Umbria - ha aggiunto - è terra di pace e il messaggio che deve partire da qui al mondo è che occorre attivare tutte le procedure diplomatiche".

"I tavoli per la pace hanno un loro percorso, esistono dei percorsi codificati e bisogna volerla tutti", ha sottolineato ancora la presidente.

Tesei ha scelto di partecipare alle celebrazioni per la Festa di Liberazione di Umbertide, perché oggi ricorre l'80/o anniversario dei bombardamenti che portarono morte e distruzione il 25 aprile 1944. Ricorrenza che è stata ricordata con una messa in piazza XXV aprile, a cui ha preso parte anche il sindaco Luca Carizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA