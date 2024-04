M5s-Pd, su comunità energetiche la Lega non dice la verità

I consiglieri regionali Thomas De Luca (M5s) e Michele Bettarelli (Pd) affermano - in una nota congiunta - che, "relativamente alla nota stampa diffusa ieri dalla Lega, così come riportata da alcuni organi di stampa in merito all'approvazione della legge sulle comunità energetiche, risultano evidenti inesattezze ed omissioni strumentali". "Il progetto di legge votato ieri all'unanimità sottolineano - non risulta essere mai stato sottoscritto da tutto il gruppo della Lega. Stando agli atti ufficiali infatti - proseguono - i consiglieri regionali Rondini e Puletti non lo hanno mai firmato, così come afferma erroneamente l'ufficio stampa del Carroccio. Ma ciò che appare più grave è aver omesso il fatto che la legge è stata approvata con 17 voti favorevoli, di cui solo otto dalla maggioranza e nove della minoranza. La maggioranza dunque non si è sentita neppure in dovere di assicurare il numero legale".

"Non ci stupisce dunque il fatto che, in qualità di firmatari ed co-estensori di questa legge - concludono De Luca e Bettarelli - siamo stati volutamente fatti passare come estranei al provvedimento quando, in verità, lo abbiamo promosso per primi oltre tre anni e poi sostenuto con forza e responsabilità".



