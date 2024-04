Tre proposte di legge all'esame dell'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa si riunirà domani, martedì 23 luglio alle 9.30. La seduta si aprirà con le interrogazioni a risposta immediata (question time) e proseguirà con l'esame di tre proposte di legge: "Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile"; istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli angeli" a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio; commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. Lo annuncia l'ufficio stampa dell'Assemblea in un comunicato.

A seguire la trattazione delle mozioni incluse nell'ordine del giorno.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming su Youtube.



