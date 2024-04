Boccanera annuncia la sua candidatura a sindaco di Norcia

Dopo aver contribuito a costituire nel febbraio scorso l'associazione Norcia Unita, guidando parte dell'attuale maggioranza a unire le forze con un'ala della minoranza per risolvere i problemi della città, il vicesindaco Giuliano Boccanera rompe gli indugi e, in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, annuncia pubblicamente la sua candidatura a sindaco di Norcia.

La presentazione ufficiale alla cittadinanza si terrà a Norcia mercoledì 24 aprile alle 11.00, a palazzo Seneca.

Nell'occasione verranno anche resi noti i temi contenuti nella bozza di programma amministrativo a cui lo stesso Boccanera e tutte le forze che hanno dato vita a Norcia Unita lavorano da tempo. Un programma che sarà quindi condiviso con i cittadini e aperto al loro contributo.

Questi alcuni degli obiettivi, già anticipati nelle settimane passate: "ricostituzione del tessuto sociale della città, dopo gli eventi sismici del 2016, tramite la rivitalizzazione di tutte le associazioni volontarie di cittadini e la riorganizzazione degli spazi pubblici; avvio di un'intensa attività di manutenzione e cura della città, che parta dalla riorganizzazione degli uffici, e la ricostituzione delle squadre di operai addetti alla manutenzione; semplificazione ed efficienza con la riorganizzazione di tutti i servizi comunali al fine di semplificare gli iter amministrativi di ordinaria gestione, della ricostruzione e delle attività di investimento; potenziamento e sostegno al settore della lavorazione delle carni e dei prodotti tipici; studio dettagliato e innovativo (anche con concorsi di idee) dell'asseto territoriale del centro cittadino e delle aree a ridosso delle mura castellane in funzione delle numerose trasformazioni causate dal sisma".

Il dettaglio di queste tematiche, e di altre che si aggiungeranno anche con il contributo dei cittadini, porterà alla stesura definitiva del programma amministrativo che Norcia Unita e il candidato sindaco Giuliano Boccanera proporranno alle elezioni comunali di giugno.



