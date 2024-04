Antognolla tra i protagonisti Hospitality investment forum

Andrey Yakunin, presidente del consiglio di amministrazione di Antognolla resort & residences, è stato tra i protagonisti dell'Hospitality investment forum Emea, principale evento nel settore dell'hospitality in Germania tenutosi dal 15 al 17 aprile a Berlino. Appuntamento che ha riunito oltre 2.500 tra esperti, investitori e professionisti del settore.

"Il mercato italiano dell'ospitalità è in piena espansione e sta diventando sempre più attrattivo per i grandi marchi internazionali" ha commentato Yakunin, attraverso un comunicato diffuso dalla struttura che presiede. "Come Antognolla, ad esempio - ha aggiunto -, stiamo collaborando con Six Senses nell'ottica di combinare i più elevati standard di ospitalità e sostenibilità internazionali con la ricchezza del patrimonio culturale umbro. Con l'introduzione delle ultime misure politico-fiscali in Italia, come ad esempio il regime di flat tax e il programma di visti per i nomadi digitali, possiamo affermare con certezza che il mercato dell'ospitalità non potrà che continuare a crescere".

Riguardo ad Antognolla, il castello, il borgo e la tenuta "rinasceranno all'insegna della sostenibilità", sottolinea chi lo gestisce. Al termine dei lavori, saranno disponibili residenze, suite d'albergo e un centro benessere di 3.000 metri quadri.

Già in funziona invece il campo da golf da 18 buche, progettato dal designer Robert Trent Jones II.

L'architettura storica originale sarà preservata come elemento chiave dello sviluppo, mentre i nuovi edifici rifletteranno la storia, lo stile e la bellezza dell'Umbria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA