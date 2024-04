I Marlene Kuntz al Riverock Festival di Assisi

Dopo l'annuncio dell'unica data estiva di "Evenland" di Gio Evan, il Riverock Festival - organizzato dall'omonima associazione con il sostegno e il contributo del Comune di Assisi - svela anche la programmazione di giovedì 25 luglio. Protagonisti della giornata sul palco della suggestiva Rocca Maggiore di Assisi saranno i Marlene Kuntz con una tappa del loro "Estate Catartica 2024" tour, I Hate my Village e A Toys Orchestra con il tour "Midnight Again".

I Marlene Kuntz sono reduci da un tour nei principali club italiani che ha registrato il tutto esaurito e celebrano i 30 anni di "Catartica", disco culto del rock italiano - sottolineano gli organizzatori dell'appuntamento umbro - e manifesto musicale della band.

Sullo stesso palco anche la super band - uno dei gruppi rivelazione degli ultimi anni - composta da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena), gli I Hate my Village sono pronti a tornare live e con un nuovo album in uscita in primavera, che esce a cinque anni dal debutto e a tre dall'Ep "Gibbone".

Insieme non potevano mancare gli A Toys Orchestra, attivi dal 1998 sono uno dei gruppi più importanti e longevi del rock italiano del nuovo millennio.

Dal 25 al 28 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi è quindi pronta per accogliere quattro giorni di musica, cultura e divertimento. Oltre ai concerti che si terranno lì, anche quest'anno Riverock Festival sarà arricchito da eventi e attività collaterali.



