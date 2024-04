La Cgil cresce in Umbria, superati i 100.000 iscritti

La Cgil cresce in Umbria e supera quota 100.000 iscritti, praticamente, un cittadino umbro su otto. Lo dicono i dati ufficiali sul tesseramento 2023 del primo sindacato umbro che si sono chiusi con un incremento di 2.070 iscritti, pari al 2,1%, dato che porta il totale degli aderenti all'organizzazione sindacale a 100.684, dai 98.614 dell'anno precedente.

"Si tratta di un incremento positivo e incoraggiante - commenta in una nota del sindacato Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell'Umbria - che si concentra soprattutto nelle categorie degli attivi e conferma un'inversione di tendenza in atto in un mondo del lavoro in continuo e rapido cambiamento. Naturalmente, non ci culliamo su questo risultato, convinti che il rafforzamento del sindacato e l'allargamento della partecipazione di lavoratrici e lavoratori sia l'unica strada possibile per difendere ed estendere i diritti, migliorare i salari e combattere disuguaglianze e ingiustizie sociali".



