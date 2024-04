Inaugurata a Tuoro la nuova biglietteria Busitalia

È stata inaugurata a Tuoro sul Trasimeno la nuova biglietteria Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) del servizio pubblico di linea per la navigazione del lago.

L'evento si è tenuto in occasione dell'apertura del nuovo pontile alla presenza del sindaco di Tuoro sul Trasimeno, Maria Elena Minciaroni, del vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, della responsabile del customer care e informazione alla clientela di Busitalia, Anna Maria Principe e della responsabile vendite Umbria di Busitalia, Laura Giovannini.

La biglietteria, completamente rinnovata, è stata posizionata strategicamente all'inizio del pontile e nelle vicinanze dell'ufficio informazioni turistiche comunale. Questa nuova location, frutto della sinergia con il Comune di Tuoro sul Trasimeno, consente ai viaggiatori - cittadini e turisti - di accedere agevolmente e simultaneamente sia alle informazioni turistiche locali che all'acquisto dei titoli di viaggio per l'utilizzo del servizio pubblico di linea sul lago.

Sarà aperta fino al 6 luglio e dal 2 al 6 settembre tutte le domeniche e i giorni festivi, con orario continuato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.50 alle 17.40. Durante i periodi di maggiore affluenza sono previste aperture straordinarie anche il sabato. Dal 7 luglio al primo settembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.50 alle 17.40.



