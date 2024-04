Società aeroporto Perugia scrive a compagnia Aeroitalia

La Sase, in qualità di gestore dell'aeroporto dell'Umbria, "intende chiarire la propria posizione rispetto alle vicende di alcuni disservizi causati dalla compagnia Aeroitalia". Lo si legge in un suo comunicato.

"Va premesso - scrive la Sase in una nota - che il gestore si occupa esclusivamente di erogare il servizio di handling alle compagnie aeree, il servizio di imbarco e sbarco di passeggeri e bagagli ed altri servizi ancillari, e che i disservizi causati da Aeroitalia non sono in alcun modo riconducibili o causati dall'aeroporto. La cancellazione del volo ed i ritardi in arrivo e partenza sono sempre stati, dal giorno della partenza ad oggi, causati dal vettore aereo.

Dopo vari tentativi per risolvere i problemi che non hanno prodotto alcun cambiamento, in data 11 aprile la Sase ha inviato una lettera di segnalazione e di messa in mora alla compagnia Aeroitalia, chiedendo con urgenza una maggiore puntualità e una regolarità adeguata agli standard del nostro aeroporto. La Sase attende quindi una risposta e delle azioni concrete atte al miglioramento della puntualità da parte di Aeroitalia".



