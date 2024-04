Simona Vitali candidata sindaca a Gualdo Tadino

Simona Vitali, di Fratelli d'Italia, è la candidata sindaca di Gualdo Tadino per il centrodestra. Nelle primarie ha ottenuto 1.163 preferenze, superando Erminio Fofi, 1.159, e Gianluca Pennoni, 184.

"2.520 persone non si spostano per caso, sono il termometro di una voglia di cambiamento reale e concreta" ha commentato Vitali. "Sono ovviamente felicissima - ha aggiunto - per l'esito, frutto di un lavoro di mobilitazione spontanea, nata dal basso, dalla gente che abbiamo incontrato in poche, pochissime settimane. Non avevamo una struttura collaudata come quella di Forza Italia, irrobustita dal tempo e dalla fidelizzazione, ma sapevamo di poter contare su persone molto motivate. Abbiamo intercettato un voto d'opinione importante, maturato in seno a un elettorato giovane e consapevole.

Siamo molto felici di aver portato al seggio tanta gioventù solitamente disinteressata. E questo ci fa ben sperare per giugno. Al contempo sono contenta di aver potuto competere con due persone serie e corrette, Erminio Fofi e Gianluca Pennoni, con i quali c'è sempre stato un clima disteso e di grande rispetto reciproco. Ora dobbiamo mantenere l'impegno con i gualdesi che ci hanno accordato la propria fiducia: insieme vinciamo".



