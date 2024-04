A Perugia tappa del tour 'InsiemEnergia' del ministero

Ampia e da tutta la regione Umbria è stata la partecipazione delle imprese, con 21 progetti approvati per un totale di 195 soggetti partecipanti: è questo il dato attuale, a seguito del bando emanato dalla Camera di commercio dell'Umbria, sulle Comunità energetiche rinnovabili ricordato a Perugia durante la quarta tappa del tour "InsiemEnergia", il giro dell'Italia del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, assieme a Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere, per far conoscere e diffondere le opportunità per comunità, imprese, territori e associazioni del nuovo modello energetico delle Cer incentivato attraverso il recente provvedimento del governo.

Al Centro congressi dell'ente camerale, oltre al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sono intervenuti anche il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni, il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il presidente del Gse Paolo Arrigoni e da remoto Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016.

"Sul tema della transizione energetica l'Umbria c'è e si sta dimostrando attiva" ha affermato Mencaroni per poi aggiungere: "Di questo siamo molto soddisfatti, anche perché vediamo confermata la bontà delle nostre scelte, avendo messo al centro delle politiche camerali questo tema e in anticipo rispetto ai tempi visto che nel 2023 avevamo destinato ingenti risorse per finanziare studi di fattibilità tecnico-economica sulle Cer. I risultati ci hanno dato ragione".

Il presidente Mencaroni ha inoltre ricordato anche la "forte collaborazione" con la Regione Umbria sul tema delle Cer, evidenziando che "lavorare in sinergia tra istituzioni, soprattutto in una piccola regione come la nostra, è essenziale per mettere a terra politiche davvero virtuose".

E Morroni, dopo aver ringraziato il ministro "per il suo impegno su temi fondamentali per lo sviluppo del Paese", ha rimarcato come quello delle Cer sia "un tema di grande rilevanza per l'Umbria". "Per come è fatta - ha commentato Morroni - una regione come la nostra può diventare terreno privilegiato per la diffusione delle Comunità energetiche e su questo fronte ci stiamo attivando per una serie di bandi. Un tassello all'interno di una strategia più ampia sulle energie rinnovabili".



