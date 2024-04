'Adesso Basta!, giovedì 11 sciopero generale di Cgil e Uil

Con lo slogan "Adesso Basta" si terrà giovedì 11 aprile lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil, di quattro ore in tutti i settori privati, otto in quello dell'edilizia, con manifestazioni ed iniziative che si terranno a livello territoriale. In Umbria, i sindacati hanno organizzato due presìdi sotto le prefetture di Perugia e Terni, alle ore 11.00.

"La mobilitazione - spiegano i sindacati in una nota - è indetta a sostegno delle comuni rivendicazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA