Convegno sulla la tutela dei minori giovedì 11 a Perugia

"Il dialogo tra sanità e giustizia per la tutela dei minori nella regione Umbria" è il titolo del convegno organizzato da Usl Umbria 2 in collaborazione con la magistratura e che si svolgerà giovedì 11 aprile a Perugia, alla sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Un incontro al quale prenderanno parte rappresentanti dell'amministrazione regionale, della magistratura e della sanità della Regione Umbria.

"Nel campo della tutela dei minori - spiega Augusto Pasini, direttore della struttura complessa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza dell'azienda Usl Umbria 2 - si esprimono bisogni e richieste che sono tra le più importanti e significative per i minori e le loro famiglie. In questo ambito confluiscono un insieme di competenze, tra cui quelle della magistratura e quelle della sanità, chiamate ad assolvere compiti essenziali. Le situazioni cui si fa riferimento sono particolarmente vaste e, solo a titolo di esempio, si citano: la valutazione e presa in cura delle condizioni di abuso, maltrattamento, discuria parentale, le esperienze sfavorevoli infantili e l'ambito complessivo della psicotraumatologia".

"Da anni nella regione Umbria si sono formate iniziative di studio, approfondimento e collaborazione - spiegano i promotori del convegno -, rivolte ad individuare ed adottare le migliori strategie d'azione per rispondere alle esigenze dei minori che hanno necessità di tutela sanitaria e sociale. Uno dei gruppi di lavoro, che da diversi anni si sta impegnando nel settore, ha organizzato questa iniziativa per proporre un confronto sulle esigenze più urgenti in questo campo essenziale per i bisogni della collettività".

"Questo convegno - spiega la presidente facente funzione della Corte di appello di Perugia, Claudia Matteini - è molto importante perché dà conto di ciò che è stato fatto fino a questo momento in materia di tutela dei minori in collaborazione tra servizi e magistratura e pone l'attenzione sui progetti futuri sempre nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia nel sistema della loro tutela. In particolare, da ultimo, nell'ambito del protocollo tra magistratura e Regione Umbria, sottoscritto l'11 febbraio 2019, è stata revisionata la Carta dei servizi del minore, che già nella sua prima stesura era stata adottata con una delibera della Giunta regionale e che ha ad oggetto proprio la previsione di prassi condivise per quanto attiene l'approccio dell'utente con i servizi interessati".

Il convegno avrà inizio alle 8.30 e sarà coordinato da Augusto Pasini e Claudia Matteini. Prevista la partecipazione, tra gli altri, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del procuratore generale, Sergio Sottani e del direttore regionale welfare e salute, Massimo D'Angelo.



