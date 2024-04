Al via la nuova edizione di Conad Jazz Contest

Al via dal 3 aprile le iscrizioni al Conad Jazz Contest 2024, conosciuto negli ambienti del jazz come uno tra gli appuntamenti più attesi per i giovani talenti che sperano di avviare la propria carriera musicale direttamente dal prestigioso palco di Umbria Jazz, la cui prossima edizione è in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio.

La formula è ormai consolidata: nella prima fase del Contest musicisti singoli e band fino a otto componenti sono chiamati a caricare tre dei loro brani direttamente sul sito ufficiale del Contest www.conadjazzcontest.it affinché siano valutati da una giuria di esperti e possano misurarsi con altri musicisti emergenti. Non appena completata l'iscrizione, i brani caricati dai partecipanti saranno immediatamente disponibili all'ascolto in modo gratuito e senza registrazione direttamente sul sito del Contest.

Terminata la fase di iscrizione al Contest, che durerà fino al 19 maggio 2024, seguirà una fase di votazione: sarà una giuria tecnica, presieduta da Manuele Morbidini, direttore di Umbria Jazz Orchestra e compositore sassofonista, ad individuare nove dei dieci finalisti. Saranno invece gli appassionati del jazz e la community online ad iscriversi sul sito per prendere parte alla giuria popolare e votare gratuitamente sul sito ufficiale del Contest attraverso web o smartphone per decretare il decimo finalista. Il finalista selezionato dalla giuria popolare sarà premiato con un voucher per una sala di incisione.

I dieci finalisti così selezionati accederanno alla fase finale del Contest e si esibiranno sull'ambito palco di Umbria Jazz di fronte al pubblico di appassionati ed alla giuria artistica, composta da Paolo Fresu, trombettista di fama internazionale, Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale di Umbria Jazz, Marco Molendini, giornalista, e Manuele Morbidini, già presidente della giuria tecnica, che decreteranno il vincitore assoluto.

Il primo classificato si aggiudicherà un assegno di 5.000 euro a sostegno della carriera musicale ed un tour tra l'estate 2024 e la primavera 2025 con esibizioni live su altri palchi prestigiosi.

Anche quest'anno la giuria artistica attribuirà un ulteriore premio al singolo musicista più promettente, al quale verrà assegnato un posto alle "Clinics" della Berklee Summer School at Umbria Jazz 2025.

Informazioni e regolamento al sito www.conadjazzcontest.it.

Iscrizioni aperte da mercoledì 3 aprile 2024 a domenica 19 maggio 2024. Votazioni online a partire dal 20 maggio 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA