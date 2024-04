Risolto l'incidente avvenuto sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Orte e Attigliano in direzione Firenze che ha visto coinvolte sei auto.

Lo ha annunciato Autostrade per l'Italia.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano quattro chilometri di coda in diminuzione, verso Firenze.

L'incidente ha provocato feriti ma nessuno è grave.



