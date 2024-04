Prisco e Squarta sostengono Vitali a primarie Gualdo Tadino

Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno, e Marco Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa, sostengono Simona Vitali nelle primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Gualdo Tadino. Presenti anche il senatore Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato e l'on. Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega e componente della commissione Trasporti, Poste e Comunicazioni della Camera, e appena nominato vice presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, il primo che ha proposto al tavolo regionale la candidatura della Vitali.

L'inaugurazione della sede elettorale in via Flaminia è prevista per le 18.30 di mercoledì 3 aprile e a seguire ci sarà un momento conviviale per "conoscerci meglio e condividere opinioni e sensazioni riguardo le possibilità concrete di portare a casa la vittoria anche l'8 e il 9 giugno", scrivono dal comitato elettorale di Simona Vitali. Questa si dice "determinata a riunire l'intero centro destra intorno alla sua figura aggregante e disponibile al confronto, aperta al dialogo con tutte le persone di buona volontà che hanno come unico obiettivo il rilancio e la crescita della città". "Gualdo ha bisogno di tornare a credere nella forza della comunità", concludono i sostenitori di RiFare Gualdo.



