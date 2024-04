Due giorni e 12 appuntamenti in Umbria per Bonaccini

Dodici appuntamenti in due giorni, da Gubbio a Foligno, passando per Perugia, Bastia, il comprensorio del Trasimeno fino all'Alto Tevere, attendono in Umbria da martedì 2 aprile Stefano Bonaccini, presidente dell'Assemblea nazionale del Pd e della Regione Emilia Romagna.

"Ringrazio il presidente Bonaccini per questa generosa disponibilità - dichiara la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni promotrice dell'iniziativa - a dimostrazione del suo autentico e sentito attaccamento alla nostra terra".

"In questa campagna elettorale - sottolinea la consigliera dem in una nota - esempi di buon governo e di vera energia popolare che è stata capace di fare sintesi tra la varie forze politiche e i movimenti del centro sinistra, sono occasioni importanti per sostenere e rilanciare la nostra azione politica ma anche per andare incontro alle realtà amministrative ed economiche del nostro territorio. Partiremo da Gubbio, alle 15.30, con un'iniziativa sul ruolo delle amministrazioni per lo sviluppo dei territori a cui sarà presente la candidata sindaco Alessia Tasso. Poi a Foligno, alle 17,30, con il candidato Mauro Masciotti e alle 19,15 a Bastia Umbria in sostegno di Erigo Pecci per parlare di di città e distretti produttivi. A seguire cena di sottoscrizione presso il Circolo Arci di Balanzano in compagnia della candidata sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi".

"L'indomani, mercoledì 3 aprile - ricorda Meloni - sarà la volta di Castiglione del Lago in cui, presso il Club Velico, alle 13, si terrà un incontro con gli amministratori e le realtà produttive ed associative del territorio. Nel pomeriggio il presidente Bonaccini renderà inoltre omaggio alla casa del Popolo di Moiano, di cui ricorrono i 50 anni dalla sua fondazione, alla presenza del candidato sindaco di Città della Pieve, Marco Cannoni. Alle 17,30 sarà la volta di Marsciano per un incontro pubblico al quale sarà presente il candidato sindaco Michele Moretti. Chiusura a San Giustino alle 19,15 con Stefano Veschi".

"Ritengo importante sottolineare - ricorda la capogruppo Dem e membra del coordinamento nazionale di Energia Popolare, area politico culturale che fa riferimento a Bonaccini - che nel corso di questa due giorni incontreremo insieme anche aziende simbolo della nostra terra. Dalla Vetreria Piegarese, alla Art del Pischiello, fino alla Rampini trasporti di Passigano. Un doveroso e sentito passaggio lo faremo anche alla Trofocoop di Tavernelle, realtà nata dalla ceneri della vertenza Trafomec che, anche grazie al contributo e alla vicinanza del presidente Bonaccini, nei mesi scorsi, ha potuto e saputo vincere una battaglia importante attraverso il percorso di workere buyout".





