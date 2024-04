A Castiglione del lago torna la Festa del tulipano

Si svolgerà dal 25 aprile al primo maggio l'edizione numero 54 della tradizionale Festa del tulipano di Castiglione del Lago.

Mentre i volontari dell'associazione "Eventi Castiglione del Lago" sono alle prese con il perfezionamento del programma e l'ultimazione dei carri allegorici che ancora una volta celebreranno la primavera, sono ormai ufficiali le date delle tre parate che rappresentano il momento centrale dell'evento.

Due - annunciano gli organizzatori in un comunicato - quelle diurne, giovedì 25 e domenica 28 aprile; una, forse la più coinvolgente e suggestiva, quella serale, prevista per martedì 30. Oltre alla programmazione delle sfilate, destinate a convogliare su Castiglione migliaia di visitatori e turisti (sono già più di 80 gli autobus allestiti attraverso i vari tour operator nazionali) un altro punto fermo per la struttura organizzativa presieduta da Marco Cecchetti è la prosecuzione della partnership con l'associazione "I Borghi più belli d'Italia", dopo la "più che positiva" esperienza del 2023: anche quest'anno la sfida sarà di rappresentare sui carri realtà simili a quella castiglionese, per tradizione e caratteristiche geografiche. E non è un caso che il tema prescelto sia quello dell'acqua: dal Trasimeno al lago Maggiore e quello di Garda o al bacino vulcanico di Nemi nel territorio dei Castelli Romani, senza mancare di aprire una finestra anche sull'Umbria stessa dedicando la scena a Bevagna con il suo Mercato delle Gaite e soprattutto il fiume Clitunno, corso d'acqua che l'attraversa per poi confluire dopo una piccola ma deliziosa cascata nel Teverone. Quattro regioni, appunto Piemonte. Lombardia e Lazio oltre all'Umbria, per suggellare altrettanti gemellaggi con piccole realtà territoriali.

Per la Festa del tulipano sono state confermate le numerose iniziative che faranno da corollario alle sfilate. A cominciare dalla quinta edizione del "Trasimeno Rosé Festival", in collaborazione con il Consorzio tutela vini Colli del Trasimeno.

Ci saranno poi il Giardino dei tulipani e la Fiera del fiore, la Taverna & bar del Poggio con le specialità lacustri e non solo, numerose iniziative per i bambini e il tradizionale Picnic del poggio del primo maggio.



