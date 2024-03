Programma urbano diffuso a Foligno, gli interventi del Psr

Con la riapertura avvenuta oggi del Parco degli Orti Jacobilli, chiuso da quasi trent'anni, si completa a Foligno la serie di interventi compiuti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria, 2014/2022, per un importo di oltre 1,8 milioni di euro con il progetto del Comune "Il parco urbano diffuso - connessioni tra città dell'acqua e la montagna" che ha interessato, oltre al Parco degli Orti Jacobilli, Parco Hoffman (bosco urbano e arena), Parco Flaminio (area archeologica e sportiva), Sassovivo (area sosta panoramica).

Le aree sono state migliorate e riqualificate - ha spiegato l'assessore Michela Giuliani - e sono state valorizzate le caratteristiche di ogni sito, con la piantumazione di nuove alberature, la sistemazione dei percorsi pedonali, giochi per bambini.

Il progetto del parco urbano diffuso ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio, dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio; favorire la conservazione di specie ed habitat tutelati, dipendenti dagli agro-ecosistemi tradizionali; creare uno sviluppo socioeconomico che favorisca il mantenimento della biodiversità attraverso la presenza dell'uomo e delle attività tradizionali; migliorare e conservare il paesaggio rurale e l'architettura rurale locale; creare e potenziare i servizi locali di base anche rivolti al tempo libero e alla cultura delle comunità rurali; riqualificare, rigenerare e valorizzare edifici ed aree rurali.

E' intervenuto anche l'assessore regionale Enrico Melasecche sottolineando che "questo progetto ha una qualità assoluta, si mostra tanta sensibilità per il verde. Bisognerà fare molta attenzione, però, alla manutenzione". Erano presenti il vicesindaco Riccardo Meloni, l'assessore Marco Cesaro, i consiglieri Riccardo Polli e Marco De Felicis, il presidente della Confcommercio Aldo Amoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA