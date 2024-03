Meloni (Pd), sul Superbonus tornati indietro per le proteste

"Di fronte agli allarmi delle zone terremotate, il governo torna indietro sul superbonus per le zone del cratere, dimenticando però le popolazioni colpite dal sisma dello scorso anno ad Umbertide e Perugia": così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni, di fronte "al proliferare di prese di posizione del centrodestra tese a minimizzare quella che, di fatto, è una figuraccia epocale mascherata con un'arroganza altrettanto forte e la presunzione di poterla nascondere".

"I sindaci del territorio parlano di 'scampato pericolo' - aggiunge Meloni in una nota della Regione - ma resta il tentativo di colpo di mano da parte del governo nazionale che, se non fosse stata per la reazione, prima di tutto civica, avrebbe assestato un duro colpo ai cittadini. Per far fronte ad una ricostruzione come quella della Valnerina - osserva la capogruppo Dem - serviranno decenni e rischiare di dimenticare quei cittadini è una responsabilità che il governo nazionale rischiava di avere".

"Di certo - conclude - l'avrà per Umbertide e Perugia, dove decine di persone aspettano risposte. Quanto ai numerosi proclami di questi giorni, ricordiamo il grande lavoro delle strutture commissariali che si sono succedute, con la svolta data dal commissario Giovanni Legnini, la cui opera ha snellito e facilitato le fasi successive".



