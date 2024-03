Appello alla pace dei fati di Assisi, 'fermatevi'

Il custode del Sacro convento di San Francesco in Assisi fra Marco Moroni, ha voluto lanciare un appello per la pace nel mondo, in particolare in Ucraina e in Terra Santa, in occasione del videomessaggio di auguri per la Pasqua.

"È ora che ognuno - sottolinea fra Marco - da una parte o dall'altra, in ogni conflitto che ancora insanguina il mondo, compia il gesto più onorevole, coraggioso e audace: fermarsi.

Perché siamo, grazie alle piaghe del Risorto, un'unica famiglia, fratelli e sorelle".

"Nel contesto storico e sociale - osserva fra Moroni - in cui i cristiani si stanno preparando a celebrare la festa più importante dell'anno, risuonano le parole con cui Gesù Risorto si presenta ai discepoli mostrando le ferite, 'Pace a voi', la stessa pace che san Francesco, su ispirazione di Cristo, augurava a tutti seminando il perdono. Ancora oggi, a ottocento anni dall'impressione delle stimmate di Cristo nella sua carne, Francesco continua ad essere un modello, un ispiratore e una guida per ogni uomo e donna operatori di pace".

Il video completo del messaggio è disponibile sul canale YouTube @SanFrancescoAssisi (https://youtu.be/QBaww_v-gFc) e al seguente link: https://bit.ly/MEDIA_PRESS_KIT



Riproduzione riservata © Copyright ANSA