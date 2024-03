Il Sacro convento di Assisi si prepara al triduo pasquale

La comunità dei frati del Sacro convento di Assisi si prepara alla celebrazione del triduo pasquale nella Basilica di San Francesco. Le letture delle varie liturgie saranno proposte in italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco.

"In questo momento storico e sociale - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro convento -, segnato da tante sfide, la comunità dei frati sente con particolare urgenza il dono e la responsabilità di essere e proporre a tutti, con semplicità e autenticità, la possibilità di una fraternità accogliente 'a tutto tondo'".

Anche per questo il Sacro convento - è detto in un suo comunicato - ha pensato che sia importante recuperare il tenore internazionale delle celebrazioni del triduo pasquale (la messa del Giovedì Santo, che celebra il ricordo dell'ultima cena del Signore, l'azione liturgica del Venerdì Santo, che fa memoria della morte di Gesù, e la veglia della risurrezione di Cristo), le più significative per i cristiani. Le letture bibliche e le preghiere di intercessione per le necessità della Chiesa e della società saranno infatti pronunciate in italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco.

La messa di Pasqua in inglese, come ogni domenica è in programma alle 9 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Tenendo conto anche di coloro che sono impossibilitati a partecipare di persona alle celebrazioni, le principali liturgie saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube @BasilicaSanFrancescodAssisi e sulla pagina Facebook @sanfrancescoassisi.



