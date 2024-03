Tesei ha inaugurato il nuovo volo tra Perugia e Bergamo

La presidente della Regione Donatella Tesei ha inaugurato il nuovo collegamento aereo tra Perugia e Bergamo-Orio al Serio, in Lombardia. Dopo una breve cerimonia di taglio del nastro è salita sul velivolo insieme all'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche.

Il volo che collega l'Umbria alla Lombardia è operato dalla compagnia Aeroitalia con frequenza giornaliera. Le immagini dell'arrivo allo scalo di Sant'Egidio dell'aereo poi ripartito per Bergamo sono state mostrate da Buongiorno regione della TgR Umbria della Rai.

In Lombardia Tesei è attesa da una serie di incontri istituzionali. Vedrà, tra l'altro, il presidente della Regione Attilio Fontana.



