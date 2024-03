Con ActYou in Umbria la sostenibilità in Umbria è in un app

L'Umbria non deve essere "solo" il cuore verde d'Italia ma anche il luogo dove "la sostenibilità è tangibile". E' l'obiettivo con il quale l'assessore regionale all'Ambiente Roberto Morroni ha illustrato il progetto "ActYou, il cambiamento è nelle nostre mani". Iniziativa a supporto della campagna globale ActNow delle nazioni unite relativa all'Agenda 2030.

Attraverso una app della startup AWorld, che collabora con l'Onu, sarà possibile valutare concretamente l'effetto delle proprie azioni giornaliere per la tutela dell'ambiente misurando in particolare quelli estratti per l'Umbria tra i 150 indicati dall'Onu. Come comportamenti con l'acqua, l'energia e la mobilità.

"Puntiamo a creare un consapevolezza per favorire la transizione green" ha spiegato Morroni. "Servono le dichiarazioni e gli atti delle Istituzioni nazionali e sovrannazionali - ha aggiunto - ma il cambiamento verso uno sviluppo più sostenibile non può prescindere dalla presa di coscienza e dalle azioni di ciascuno di noi. Bisogna allinearsi con i comportamenti di tutti giorni e in questa ottica intendiamo fare dell'Umbria un territorio sperimentale".

"Sto cercando di usare anche io l'app - ha spiegato l'assessore - e la cosa che trovo di grande interesse sono le pillole informative-formative. C'è una modalità molto leggera e gradevole per acquisire informazioni, quindi conoscenza e consapevolezza su tutti i temi che riguardano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Uno strumento per acquisire informazioni che servono per maturare una coscienza civica e un senso di responsabilità più maturo rispetto alle sfide che abbiamo davanti a noi. Lancio così un appello - ha concluso Morroni - perché l'app venga scaricata e utilizzata".



