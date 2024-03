Scoccia, obiettivo è vincere e continuare il percorso

Si pone l'obiettivo di "vincere e continuare un percorso" Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per il centrodestra e civici. Lo ha detto in occasione della presentazione ufficiale che si è svolta nella cornice di San Francesco al Prato, gremito di pubblico.

Con Scoccia, esponente di Fratelli d'Italia e assessore all'urbanistica nella attuale Giunta, c'erano il sottosegretario e responsabile umbro del suo partito Emanuele Prisco, il sindaco Andrea Romizi, i presidenti della Giunta regionale e Assemblea legislativa, Donatella Tesei e Marco Squarta, il segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, il senatore Franco Zaffini, FdI e Andrea Fora, esponente dei civici.

La candidata sindaca ("il futuro non si ferma" il tema della sua campagna) ha definito San Francesco al Prato uno dei "simboli di Perugia". "Lo abbiamo riempito - ha aggiunto - e questo è anche un modo per parlare della Perugia del futuro".

Per Scoccia "questo è il momento di continuare l'azione intrapresa". "Governare un Comune come quello di Perugia non è uno scherzo - ha aggiunto - ma abbiamo le competenze per andare avanti con la forza e l'entusiasmo che ci hanno caratterizzato negli ultimi cinque anni".

Scoccia ha poi parlato di una città "che non solo raccoglie una eredità preziosa ma guarda con ottimismo al futuro". "Una Perugia che saprà raccogliere i frutti di un lavoro durissimo - ha sottolineato - e li saprà mettere a frutto. Saprà ampliare la capacità di investimento che abbiamo potuto fare grazie a un lavoro enorme di risanamento del bilancio e di creazione di nuovi investimenti. Andremo avanti in questa direzione con una determinazione ancora più importante".

"Spaventata? E chi non lo sarebbe" ha quindi risposto la candidata a una domanda. "E' però tanto tanto entusiasmante - ha affermato - perché quando hai lavorato per cinque anni con tanta determinazione hai voglia di continuare quello iniziato, con una ritrovata gioia perché riesci a concretizzare un percorso di vita significativo. Abbiamo lavorato per mettere a posto il Comune e questo sarà uno dei pilastri dei prossimi cinque anni.

Sui risultati portati a casa in questo periodo - ha concluso Scoccia - andremo a costruire la nuova città".



