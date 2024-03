Candidata sindaca campo largo, Perugia ha bisogno di visione

Perugia "ha bisogno di una visione di prospettiva, di lungo termine" perché "gli ultimi cinque anni di governo della città (da parte del centrodestra - ndr) sono sembrati un lungo sbadiglio" secondo Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca del capoluogo umbro per una coalizione che unisce Pd, M5s e formazioni civiche in una sorta di campo largo.

Lo ha sottolineato inaugurando la sede del comitato elettorale in un locale che era stato abbandonato a ridosso del centro.

"Non siamo qui per tagliare nastri come sta invece facendo l'attuale amministrazione, campione olimpico di questa disciplina" ha detto Ferdinandi, sostenendo che il Comune "promette oggi di fare domani cose che avrebbe potuto fare ieri". Quindi con i suoi collaboratori hanno simbolicamente annodato dei nastri bianco e rossi, i colori di Perugia.

La candidata sindaca, che ha scelto Anima Perugia come tema della sua campagna, ha parlato di "un sistema di alleanze gigantesco che è il mio condominio".

"Una signora - ha detto ancora Ferdinandi - mi ha accolto dicendomi 'grazie per avere osato la speranza' che noi non solo abbiamo osato ma cerchiamo di darle forma e corpo ogni giorno.

La città che stiamo incontrando nelle prime settimane di campagna elettorale mi restituisce una enorme geografia di abbandono e solitudini, una città frammentata dal punto di vista urbanistico, di accessibilità alla mobilità e dei servizi e quindi di diritti e di opportunità. Siamo convinti che il nostro primo grande compito sarà di cercare di ricucire e rilegare le fratture e le ferite".

Per Ferinandi "il Covid ha lasciato impressa l'idea che l'incontro con l'altro fosse un pericolo". "Invece - ha aggiunto - penso che il ruolo della politica sia di farci tornare a sperare che sia salvezza ed emozione. Siamo convinti che il nostro ruolo sia prima di tutto quello di riaccendere la partecipazione perché sarà quella a cambiare il destino e il futuro di Perugia".



